ABD medyası: Suriye'de 100'ün üzerinde kimyasal silah tesisi var

İHA

Suriye’de devrik Esad rejiminin ardından Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve 23 kişilik kabinesi, ülkenin kalkınması için çalışmalara başladı.

Bölgede Esad rejimi kalıntılarını temizleme çalışmaları devam ederken, ABD basınında korkunç bir iddia yer aldı.

"KİMYASAL SİLAH TESİSLERİ GİZLENMİŞ OLABİLİR"

New York Times gazetesinin haberinde, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün Suriye'de 100'ün üzerinde kimyasal silah tesisi olduğundan şüphelendiğini bildirdi.

Gazeteye göre bu tesislerin, Esad rejimi altında kimyasal silahların geliştirilmesi ve araştırılması amacıyla kullanıldığı düşünülürken, bazı tesislerin, mağaralarda veya zor tespit edilebilen yerlerde gizlenmiş olabileceği belirtiliyor.

YASAKLANAN BAZI MADDELERİN OLABİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Gazete, kimyasal silah stoklarının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ile yasaklanan sarin gazı ile klor ve hardal gazı gibi maddeleri içerebileceğine dikkat çekiyor.

KİMYASAL STOKLARINI TESLİM ETMEYİ KABUL ETMİŞTİ

Suriye’de Esad hükümeti, Şam yakınlarında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan bir saldırı düzenlemekle suçlanmasının ardından 2013 yılında kimyasal silah stoklarını teslim etmeyi kabul etmişti.

Ancak geniş bir kesim tarafından Esad hükümetinin bazı silahları sakladığı ve sonraki yıllarda tekrar kullandığı savunulmuştu.