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    ABD-Meksika sınırında bir narko-tünel daha: 242 metre uzunluğunda

    ABD-Meksika sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı ve 242 metre uzunluğunda olan bir “narko-tünel” daha keşfedildi.
    • 09.06.2022 - 00:02
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    ABD-Meksika sınırında bir narko-tünel daha: 242 metre uzunluğunda

    Daha öncede ABD-Meksika sınırında ortaya çıkan narko tünellere bir yenisi daha eklendi.

    242 metre uzunluğunda

    Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Tijuana şehri ile ABD’nin California eyaletinde yer alan San Diego şehrini birbirine bağlayan 242 metre uzunluğunda yeni bir tünel keşfedildiği aktarıldı.

    Tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanılmak üzere inşa edildiği bildirilirken, içinde raylı ulaşım hattı, elektrikli aydınlatma ve havalandırma sistemi bulunduğu belirtildi.

    ABD-Meksika sınırında bir narko-tünel daha: 242 metre uzunluğunda - Video

    Tüneli kullananlar için soruşturma başlatıldı

    Polis raporlarına göre tünel, rutin devriye sırasında güvenlik güçlerine ateş açan bir şüphelinin takip edilmesi sonucu keşfedildi. Yetkililer, tüneli inşa eden ve kullananların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    İHA'nın haberine göre 17 Mayıs’ta ABD uyuşturucuyla mücadele ekipleri yine Tijuana ve San Diego şehirlerini birbirine bağlayan 540 metrelik bir tünel keşfetmişti. İçerisinde aydınlatma, havalandırma ve raylı ulaşım hattı bulunan tünelin uyuşturucu çeteleri tarafından kullanıldığı tespit edilmişti.

    ABD-Meksika sınırında bir narko-tünel daha: 242 metre uzunluğunda #1

    ABD-Meksika sınırında bir narko-tünel daha: 242 metre uzunluğunda #2

    ABD-Meksika sınırında bir narko-tünel daha: 242 metre uzunluğunda #3

    ABD-Meksika sınırında bir narko-tünel daha: 242 metre uzunluğunda #4


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