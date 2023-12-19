ABD-Meksika sınırında kriz: Göçmen sayısı artıyor ABD'ye ulaşmak isteyen göçmenler, Ciudad Juarez kentinden sınırı geçmeye çalışıyor. Göçmenlerin zorlu yolculuğu objektiflere yansıdı.

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AA & Ensonhaber

ABD, güneyden göçmen akınına sahne olmaya devam ediyor.

Yüzlerce kişi, ABD'de kendilerine daha iyi bir yaşam kurmak için yola çıkıyor.

Göçmenler, Meksika'nın Ciudad Juarez kentinden ABD sınırını geçmeye çalışıyor.

Sınırı geçmek isteyenlerin sayısı artıyor

Teksas eyaletinin göçmenlik yasalarını sıkılaştırmaya hazırlanması nedeniyle de, yasalarda önemli değişiklikler yapılmadan önce sınırı geçmek isteyen göçmenlerin sayısı artıyor.

Trump göçmenleri hedef aldı

Cumhuriyetçilerin aday adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 yılında yapılacak seçimlerde göreve gelmeleri halinde, ülke tarihinin "en büyük göçmen sınır dışı" işlemlerine imza atacaklarını söyledi.

Başkan Joe Biden yönetimini eleştiren Trump, göçmenlere karşı sert önlemlere başvuracaklarını belirtti.

Yük trenleriyle tehlikeli yolculuk

Meksika'daki göçmenler, ABD'ye doğru hareket halindeki yük trenlerine gizlice binerek amaçlarına ulaşmayı hedefliyor.

Göçmenler, tren yolculuğu sırasında ciddi yaralanmalar ve ölüm tehlikesi yaşayabiliyor.

Euronews'un aktardığına göre, Uluslararası Göç Örgütü, 2014 yılından bu yana Amerika kıtasında 8 bin 200'den fazla göçmenin öldüğünü ya da kaybolduğunu bildirdi.

Bu olayların çoğunun, Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışırken meydana geldiğine dikkat çekildi.