ABD nükleer silah testlerine 30 yıl aradan sonra yeniden başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de gerçekleştireceği görüşme öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, ABD'nin diğer tüm ülkelerden daha fazla sayıda nükleer silaha sahip olduğunu belirterek, "Bu, mevcut silahların tamamen güncellenmesi ve yenilenmesi de dahil olmak üzere benim ilk görev dönemimde gerçekleştirilmiştir. Nükleer silahların muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu yapmaktan nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu" ifadelerini kullandı.

ABD'nin ardından nükleer güç konusunda Rusya ve Çin'in geldiğini aktaran Trump, "Rusya ikinci sırada, Çin ise geriden üçüncü olarak geliyor ama beş yıl içinde (rakiplerine) yetişmiş olacak" dedi.

"SÜREÇ DERHAL BAŞLAYACAK"

ABD'nin rakibi olan güçlerin nükleer test programlarını sürdürdüğüne dikkat çeken Trump, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savaş Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı eşit şartlarda test etmeye başlama talimatını verdim. Bu süreç derhal başlayacaktır" açıklamasında bulundu.

ABD'nin son nükleer denemesi 23 Eylül 1992'de Nevada'daki yeraltı tesisinde 'Divider' kod adıyla yapılmıştı.