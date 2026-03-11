İran, ABD ile İsrail'in saldırılarında 206 öğrenci ve öğretmenin öldüğünü duyurdu

Orta Doğu'daki savaş devam ediyor.

İran, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılara Körfez ülkelerini hedef alarak cevap veriyor.

Öte yandan bir haftanın geride kaldığı savaşta çok sayıda can kaybı yaşandı.

TOPLAM 206 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN ÖLDÜ

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımi Tahran’da düzenlenen geniş katılımlı cenaze törenlerinin ardından açıklama yaptı.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında "206 öğrenci ve öğretmenin öldüğünü, 161’inin ise yaralandığını" kaydeden Kazimi, saldırılarında toplamda 120 okulun da zarar gördüğünü söyledi.

OKULA SALDIRIDA 165 ÇOCUK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tahran’a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılarla eş zamanlı olarak ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen saldırıda 165 çocuğun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.