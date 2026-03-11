İsviçre, İran’daki Büyükelçiliğini kapattı

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş, 28 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Bölgede karşılıklı çatışmalar sürerken, İran İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere de saldırılar düzenledi.

Başta Körfez ülkeleri olmak üzere dünya ülkeleri bölgede güvenlik endişesi duyuyor.

Bu nedenle çoğu ülke İran'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.

Bu ülkelerden biri de İsviçre oldu.

İSVİÇRE, TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPATTI

İsviçre, ABD ve İsrail'in saldırıları altında bulunan İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı aldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "İsviçre, güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle (Tahran'daki) İsviçre Büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

BÜYÜKELÇİ VE 5 PERSONEL KARA YOLUYLA İRAN'DAN AYRILDI

Büyükelçi ve 5 İsviçreli personelin bugün kara yoluyla İran'dan ayrıldığı ve şu anda ülke dışında güvende olduğu bilgisi verilen paylaşımda, personelin güvenlik durumu uygun olduğunda Tahran'a döneceği kaydedildi.

Paylaşımda, "İsviçre, iyi niyet girişimleri kapsamında ABD ve İran arasındaki iletişim kanalını açık tutmaya devam ediyor." denildi.

İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, ABD ve İsrail'in İran'a düzenledikleri saldırılarla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.