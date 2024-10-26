ABD, Orta Doğu’ya çok sayıda F-16 gönderdi

İHA

İsrail’in İran’a yönelik misilleme saldırısının ne zaman gerçekleştirileceği belirsizliğini korurken, ABD bölgedeki varlığını her geçen gün daha fazla hissettiriyor.

İsrail’e büyük destek veren ABD, bölgeye bu kez savaş uçakları gönderiyor.

ABD'NİN ORTA DOĞU'YA F-16 SAVAŞ UÇAĞI SEVKİYATI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda F-16'nın Almanya'dan Orta Doğu'ya ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, hangi ülke veya ülkelere kaç tane F-16 savaş uçağı gönderildiği konusunda ise bilgi verilmedi.