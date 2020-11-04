ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan resmen çekildi

Washington, Başkan Donald Trump'ın "Ekonomimizde 3 trilyon dolarlık kayba yol açar" dediği anlaşmadan ayrıldı.

ABD yönetiminin, 2017 yılında çekileceğini duyurduğu Paris İklim Anlaşması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Üç yıllık bir gecikmenin ardından Washington yönetimi, anlaşmadan resmen çekilen ilk ülke oldu.

WASHINGTON, PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NDAN ÇIKTI

Başkan Donald Trump, çekilme kararını 2017 yılında duyurdu, ancak Birleşmiş Milletler (BM) düzenlemeleri, kararın, ABD seçimlerinden sonraki gün yürürlüğe gireceğini söylüyor.

"AMERİKAN EKONOMİSİNE ZARARI 3 TRİLYON DOLAR OLUR"

Anlaşmanın, "iklim değişikliğiyle mücadeleyi değil, diğer ülkelere ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazandırmayı amaçladığını" savunan Trump, bunun Amerikan ekonomisinde 3 trilyon dolar ve 6.5 milyon istihdam kaybına yol açacağını iddia etmişti.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI

Paris'te, Aralık 2015'te yapılan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanan İklim Anlaşması, Nisan 2016'da, 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

Trump'ın selefi Barack Obama'nın en büyük destekçisi olduğu ve müzakerelerine liderlik ettiği anlaşmanın ana hedefi, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin yüzyılın sonuna kadar 1.5 ile 2 derece arasında sınırlandırılması olarak belirlenmişti.

Ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı hazırlıklı olması, sera gazı emisyonunu azaltan çevreci ve sürdürülebilir girişimlerin desteklenmesi gibi maddelerin öne çıktığı anlaşma, gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçiş süreçlerinde maddi olarak desteklenmelerini öngörüyor.