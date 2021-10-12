Ohio eyaletinin Dayton şehrinde, siyahi bir felçli Amerikalıyı polis, aracından saçlarından tutarak çıkardı. Felçli adama uygulanan şiddet, polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD’nin Ohio eyaletinin Dayton şehrinde, ülkede sık sık yaşanan polis şiddeti olaylarına bir yenisi daha eklendi.

30 Eylül’de, 39 yaşındaki Cilfford Owensby isimli siyahi bir vatandaşı durduran ABD polisi, Owensby’ye araçtan inmesini söyledi.

Owensby, belinden aşağısının felçli olduğunu belirterek inemeyeceğini ifade etti.

Olan bitene tanıklık etmesi için olay yerine tanıdığını çağıran Owensby, polisin saçından tutup çekmesiyle arabadan çıkarıldı.

SAÇLARINDAN TUTULUP SÜRÜKLENDİ

Kısmen felçli durumda olan Owensby isimli şahsa yapılan sert müdahaleyi, polisin vücut kamerası görüntüleri ortaya çıkardı.

Görüntülerde Owensby isimli felçli adamın, polis tarafından araçtan çıkarılıp sürüklendiği anlar yer aldı.

Yere yatırılarak kelepçelenen Owensby yardım isterken, polisin ise sürekli saçlarından tuttuğu görüldü.

“BİR KÖPEK GİBİ, ÇÖP GİBİ ARAÇLARINA SÜRÜKLEDİLER”

Görüntülerin yayınlanmasının ardından 10 Ekim Pazar günü basın toplantısı düzenleyen Owencby, "Beni bir köpek gibi, çöp gibi araçlarına sürüklediler. Tamamen küçük düşürücüydü." ifadelerini kullandı.

ABD polisi, felçli siyahi adamı saçlarından tutup sürükledi VİDEO



ŞİKAYETTE BULUNDU

Polisi yasa dışı tutuklama, arama, el koyma, profil çıkarma ve gözaltına alınmadan önce haklarını okumamakla suçlaya Owensby, konuyla ilgili şikayette bulundu.