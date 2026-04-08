İngiliz basını yazdı: Donald Trump Amerikan imparatorluğunu nasıl yerle bir etti

Dünya bu karar ile beraber rahatladı.

ABD ile İran Hürmüz Boğazı'nın açılmasının da dahil olduğu iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Kararın ardından piyasalarda ciddi bir rahatlama yaşanırken sürecin nasıl devam edeceği konusunda tartışmalar başladı.

Bir diğer konu ise savaşın kimin kazandığıyla ilgili olurken uzmanlar, bir kazananın olmadığını söylerken kaybeden tarafın ABD olduğunu yazdı.

İNGİLİZ BASINI TRUMP'I HEDEF ALDI

Öte yandan İngiltere merkezli The New Statesman gazetesi, dikkat çeken bir analiz yayınladı.

'Donald Trump Amerikan imparatorluğunu nasıl yerle bir etti' başlıklı analizde, ABD Başkanı'nın politikaları eleştirildi.

SIRTINA OK SAPLANMIŞ KEL KARTAL

Dikkat çeken bir diğer nokta ise manşet için hazırlanan görsel oldu.

Kapakta, sırtına sarı bir ok saplanmış, yere düşmüş ölü bir kel kartal görülüyor.

Kel kartal, ABD'nin ulusal simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

"TARİHİN EN BÜYÜK STRATEJİK HESAP HATALARINDAN BİRİ"

Haberde, İran'a saldırı kararının, Washington tarihinin en büyük stratejik hesap hatalarından birine dönüşme sinyalleri verdiği vurgulandı.

Harekatın henüz başında, 9 Mart tarihinde Florida’da yaptığı açıklamada operasyonu 'küçük bir gezi' (a little excursion) olarak nitelendiren ve sürecin planlanandan hızlı ilerlediğini iddia eden Trump’ın bu iyimser tablosunun sahadaki gerçeklerle sert bir biçimde çarpıştığı ifade edildi.

SAVAŞ HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMA MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜ

Haberde, başlangıçta İran’ın nükleer kapasitesini engelleme hedefiyle yola çıkan operasyonun, bugün gelinen noktada odağını kaybederek Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığı aşma çabasına dönüştüğüne dikkat çekildi.

Bölgedeki statükonun artık geri dönülemez bir biçimde bozulduğunun altı çizilirken, Boğaz'ın askeri güç kullanılarak Batılı gemilere açılmasının yüksek Amerikan zayiatı riskini beraberinde getireceği belirtildi.

TAHRAN DÜNYA EKONOMİSİNİ SARSMA KAPASİTESİ İLE ÜSTÜNLÜĞÜ ALDI

Analizde, ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi durumunda kontrolün anında yeniden İran’a geçeceği bir kısırdöngüye girildiği vurgulandı.

Pakistan aracılığıyla gündeme gelen ateşkes planlarına rağmen, Tahran yönetiminin dünya ekonomisini sarsma kapasitesini kullanarak stratejik üstünlüğü elinde tuttuğu ifade edildi.

Trump’ın, hayati önemdeki bu deniz yolunu İran’a teslim etmeden zafer ilan edemeyeceği kaydedilirken yaşanan bu sürecin, Amerikan imparatorluk gücünün nihai çözülüşünü başlattığı yorumuna yer verildi.