ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller: Mevcut savaşları bitireceğiz

Pentagon'a genelge gönderen Miller, Irak ve Afganistan'daki Amerikan askeri varlığını azaltacağının sinyalini verdi.

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Savunma Bakanlığı'na bağlı tüm birimlere hitaben bir genelge gönderdi.

Miller, atanmasından kısa bir süre sonra askerlere gönderdiği genelgede, mevcut savaşları sorumlu bir şekilde bitirme hedefinin olduğunu vurguladı.

"SAVAŞLARI BİTİRECEĞİM" MESAJI

Genelgede kurumu yönetmek için belirlediği hedefleri sıralayan Miller, bunlar arasında "Vatandaşların güvenliğini sağlamak üzere sorumlu bir şekilde mevcut savaşları bitirmenin" yer aldığını kaydetti.

Beyaz Saray, Pentagon'a Afganistan ve Irak'ta bir kısım ABD askerlerinin çekilmesi talebini iletmiş ancak söz konusu taleple ilgili henüz resmi bir kararname imzalanmamıştı.

IRAK VE AFGANİSTAN'DAN ASKER ÇEKME PLANI

Gayriresmi olarak iletilen talimatla ilgili Pentagon planlama yapmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, henüz resmi olarak bu ülkelerden kaç asker çekeceğini açıklamadı ancak Amerikan medyasına yer alan iddialara göre Trump, 15 Ocak'a kadar Afganistan ile Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e düşürmeyi planlıyor.

Trump, geçen hafta Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldığını ve yerine Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Miller'ı vekaleten atadığını açıklamıştı.