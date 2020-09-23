ABD Savunma Bakanı Esper: İsrail'in askeri üstünlüğünü destekliyoruz

İsrail Savunma Bakanı Gantz ile bir araya gelen Esper, dikkat çeken ifadeler kullandı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile Pentagon'da görüştü.

İki bakanın, Orta Doğu'daki güvenlik durumunu ve iki ülkenin iş birliğini ele aldıkları belirtilen açıklamada, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasının bölge güvenliği açısından tarihi bir fırsat olarak değerlendirildiği kaydedildi.

İSRAİL'E DESTEK SÖZLERİ

Pentagon'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan Esper, İsrail'in askeri üstünlüğüne destek vermeye devam ettiğini vurguladı." ifadesi dikkat çekti.

BAE'NİN F-35 TALEBİ

BAE, İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında ABD'den F-35 savaş uçakları satın almak istiyor.

İsrail bu teklife karşı çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump bunda bir sorun görmediğini belirtmişti.

ABD YASALARI NE DİYOR

ABD yasalarına göre, İsrail'in askeri üstünlüğüne zarar verecek herhangi bir silahın bölge ülkelerine satılması yasak.

Esper'in "İsrail'in askeri üstünlüğüne destek" ifadesini Pentagon'un BAE'ye F-35 uçaklarının satışına taraf olmadığını ima etmek üzere kullandığı yorumları yapılıyor.