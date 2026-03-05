Abbas Arakçi: ABD, denizde bir vahşet gerçekleştirdi

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve İran'ın da misilleme atışlarla cevap verdiği saldırılar sürüyor.

Bu kapsamda ABD kaynaklarından dün yapılan açıklamada, Güney Asya ülkesi Sri Lanka açıklarında İran fırkateyninin, denizaltıdan atılan bir torpidoyla vurularak batırıldığı duyuruldu.

"ABD ACI BİR ŞEKİLDE PİŞMAN OLACAKTIR"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ABD, İran kıyılarından 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet gerçekleştirdi." diyen Erakçi, "Hindistan Donanması’nın konuğu olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan Dena Fırkateyni, uluslararası sularda hiçbir uyarı yapılmadan vuruldu. Şunu unutmayın; ABD, oluşturduğu bu emsalden dolayı acı bir şekilde pişman olacaktır." ifadelerini kullandı.