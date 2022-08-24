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    ABD, Suriye'de hava saldırısı düzenledi

    Biden'ın talimatıyla Deyrizor'da saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda altyapı tesislerinin hedef alındığı belirtildi.
    • 24.08.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:46
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    ABD, Suriye'de hava saldırısı düzenledi

    Suriye'nin doğusundaki İran destekli gruplara yönelik operasyon yapıldı.

    ABD ordusu, söz konusu gruplara hava saldırısı düzenledi.

    Biden'dan saldırı talimatı

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkan Joe Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri bugün Suriye'nin Deyrizor kentinde hava saldırıları düzenledi." ifadesi kullanıldı.

    "Koruma ve savunma amaçlı"

    Açıklamada, saldırıların, ABD güçlerini, 15 Ağustos'ta İran destekli gruplarca ABD personeline yapılan saldırılara benzer saldırılardan koruma ve savunma amaçlı olduğu belirtildi.

    Altyapı tesisleri hedef alındı

    AA'nın haberine göre, İran Devrim Muhafızları'na bağlı grupların kullandığı altyapı tesislerinin de hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırı sonucu can kaybının olup olmadığı ifade edilmedi.

    ABD, Suriye de hava saldırısı düzenledi #1


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