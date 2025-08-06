ABD: Suriye'de istikrar ve entegrasyonu destekliyoruz

Düzenlediği basın brifinginde Suriye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca yapılan 'Suriye'nin merkeziyetçi olmayan bir yapıyı benimsemesi gerektiği' yönündeki açıklamaları ABD yönetiminin nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt verdi.

Bruce, Amerikan yönetiminin Suriye konusundaki pozisyonunun veya politikasının değişmediğini vurgulayarak, "Suriye, istikrarı hak ediyor. Suriyeliler de barışı hak ediyor" dedi.

Ülkede demokrasinin ve kurumsal yapının sağlıklı bir noktaya gelmesini desteklediklerini ifade eden Bruce, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına da atıf yaptı.

"Büyükelçi Barrack, Suriyeliler için güvenlik ve sükuneti sağlamak amacıyla tüm taraflarla görüşmelerini sürdürüyor, biz de SDG'yi Suriye ordusuna entegre etmeyi amaçlayan Suriye hükümeti ve SDG ile diyaloğu desteklemeye devam ediyoruz" diyen Bruce, bu yönde atılan adımlara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

"ÖNEMLİ OLAN SURİYE'DE İSTİKRAR İÇİN ÇALIŞMAMIZDIR"

Suriye'de kapsamlı ve kapsayıcı bir yönetim olması gerektiğini ve bu alandaki reformlar konusunda da Suriye yönetimiyle görüştüklerini anlatan Bruce, "Önemli olan Suriye'de istikrar için çalışmamızdır. Suriye konusunda önceki tutumumuz hala geçerlidir. Sorunları çözme yöntemimiz söz konusu olduğunda, diplomasi kadar demokrasi de hayati önem taşımaya devam etmektedir" diye konuştu.

Bruce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine yönelik bir komisyon kurulmasıyla ilgili soruya ise "Yabancı ülkelerin bu tür yasal düzenleme ya da eylemleri hakkında yorum yapmayacağız" yanıtını verdi.