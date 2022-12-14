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    ABD Suriye'de PKK/YPG ile ortak devriyeleri yeniden başlattı

    ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD ordusunun Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile azalttığı devriyelerine yeniden başlattığını açıkladı.
    • 14.12.2022 - 00:27
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    ABD Suriye'de PKK/YPG ile ortak devriyeleri yeniden başlattı

    Türkiye'nin Suriye ve Irak’ta PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı.

    ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

    Ryder, Türkiye’nin Suriye’de PKK/YPG’ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi.

    "Ortak operasyonlarımız yeniden başladı"

    Ryder, "ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması üzerinedir." dedi.

    ABD ve YPG bölgedeki ortak devriyelerini azaltmıştı

    Terör örgütü PKK/YPG’nin İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’taki birçok terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlemişti.

    Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve PKK/YPG terör örgütü bölgedeki ortak devriyelerini azaltmıştı.

    ABD Suriye de PKK/YPG ile ortak devriyeleri yeniden başlattı #1


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