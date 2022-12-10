ABD: Suudi Arabistan'a Çin konusunda tercih yapmasını söylemiyoruz

Washington'dan yapılan açıklamada, "Ülkelere ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını söylemiyoruz" mesajı verildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Suudi Arabistan ziyareti, ABD'de geniş yankı uyandırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltmasına öncülük ettiği gerekçesiyle Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçireceğini açıklayan ABD yönetimi, Riyad'ın Çin ile ilişkilerini yakından izliyor.

ABD'ye Suudi Arabistan sorusu

Bakanlık Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Şi'nin Riyad yönetimiyle savunma, enerji ve teknoloji alanında yaptığı işbirliği anlaşmasına ilişkin, Suudi Arabistan'dan Çin ile ABD arasında seçim yapmasını istemeyeceklerini söyledi.

Günlük basın toplantısında, "Riyad ile ilişkileri gözden geçirdiğinizi de dikkate alarak Suudi Arabistan üzerinde halen bir etkinizin kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Patel, iki ülkeyle de ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Taraf olmadıkları anlaşmalar konusunda kendilerine söz düşmediğini dile getiren Patel, şöyle konuştu:

"Ülkelere ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını söylemiyoruz"

"Ancak bu yönetimde bir şekilde vurguladığımız nokta, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını söylemiyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere 'ABD ile başka herhangi bir ülke arasında seçim yapın.' demiyoruz.

Yapmaya çalıştığımız şey ve amacımız, dünyanın her yerindeki ülkelere seçenekler sunmak ve ABD'yi ve kolektif olarak masaya getirebileceğimiz şeyi, yelpazedeki mevcut en çekici seçeneği seçmelerini sağlamaktır."

"ABD, karşılaştırılamaz bir avantaj sunuyor"

Patel, "Çin'in Körfez ile her zamankinden daha fazla angaje olduğuna ve bunun sonunda ABD'nin bölgedeki çıkarlarını baltalayacağına dair endişeniz yok mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"ABD, koalisyonlar kurma, savunma mimarileri inşa etme ve bölgedeki tehditlere karşı koyma konusunda karşılaştırılamaz bir avantaj sunuyor ve bu bakımdan eşsiz."