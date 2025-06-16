Donald Trump: İsrail’i desteklemeye devam edeceğiz

Haber Merkezi

İsrail’in İran’a yönelik son saldırıları bölgedeki tansiyonu artırırken, çatışmalar dördüncü gününe girdi.

Bu süreçte gözler, başta saldırıları kınayan ardından İsrail'e desteğini açıklayan ABD'ye çevrildi.

Tel Aviv yönetiminin ABD’ye “çatışmaya katıl” çağrısı yaptığı iddiaları gündeme otururken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"İSRAİL'İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İsrail’e karşı tutumundan bahsetti.

Trump, “İsrail’e destek vermeye devam edeceğiz.” sözleri ile kısa süre önce aralarında soğuk rüzgarlar esen İsrail'e açıktan destek verdi.

Ancak Trump, şu aşamada ABD’nin çatışmalara doğrudan müdahil olmadığını belirtti.

"İLERİDE SALDIRILARA DAHİL OLABİLİRİZ"

Trump, pazar günü ABC News’ten Rachel Scott’a verdiği röportajda, ABD’nin şu an İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarına doğrudan dahil olmadığını, ancak gelecekte böyle bir olasılığın göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

“Şu anda bu işte yokuz. Dahil olmamız mümkün, ama şu an değiliz” diyen Trump, İsrail’in savunma çabalarını desteklemeye devam edeceklerini net bir şekilde vurguladı.

ABD, HAMANEY'E YÖNELİK SUİKASTI ENGELLEDİ

İsrail’in, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik bir suikast planını ABD’ye sunduğu, ancak Trump’ın bu planı reddettiği ve engellediği de ortaya çıktı.

Trump, ABD’nin çatışmaya doğrudan katılmaktan kaçındığını ve önceliğinin diplomatik bir çözüm olduğunu belirtti.

"PUTİN HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Cumartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Trump, görüşmenin büyük ölçüde Ortadoğu’daki çatışmalara odaklandığını söyledi.

Putin’in İran ile İsrail arasında arabuluculuk yapma önerisine açık olduğunu belirten Trump, “Putin hazır olduğunu söyledi. Bu konuda uzun bir konuşma yaptık. Bu meselenin çözüleceğine inanıyorum” dedi.

"İKİ TARAF DA MÜZAKEREYE İSTEKLİ"

Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini ve İsrail’in saldırılarından sonra İran’ın pazar günü Oman’da yapılması planlanan görüşmeleri iptal ettiğini hatırlattı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, saldırıları ABD’nin desteğiyle gerçekleştiğini iddia ederek müzakereleri “haksız” bulduğunu ifade etmişti.

Buna rağmen Trump, İran’ın müzakere masasına geri döneceğine olan inancını korudu ve “Bu tür bir olay, anlaşmayı daha hızlı getirebilir” diyerek iyimser bir tablo çizdi.

Trump, İran’a daha önce 60 günlük bir ultimatom verdiğini, ancak yeni bir süre sınırı koymayacağını belirtti. “Süre sınırı yok, ama konuşuyorlar. Anlaşma yapmak istiyorlar. Konuşmaya devam edecekler” diyen Trump, hem İran hem de İsrail’in müzakereye istekli olduğunu savundu.