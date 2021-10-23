ABD, Tel Abyad yakınlarında hava saldırısında bir El Kaide elebaşının öldürüldüğünü açıkladı

ABD, Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında düzenlediği hava saldırısında üst düzey El Kaide elebaşlarından Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzey batısında bir hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda El Kaide terör örgütünün üst düzey liderlerinden Abdülhamid el-Matar’ın öldürüldüğü açıklandı.

"ÖRGÜT SURİYE'Yİ ÜS OLARAK KULLANIYOR"

Saldırıda sivil kayıplara dair bir bilginin olmadığı da vurgulandı.

Açıklamada "El Kaide ABD ve müttefiklerimiz için bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Örgüt Suriye’yi bir üs olarak kullanıyor" ifadelerine yer verildi.