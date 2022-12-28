ABD Temsilciler Meclisi, TikTok kullanımını yasakladı

Yüksek güvenlik riski olarak kabul edilen uygulama için Temsilciler Meclisi üyeleri ve çalışanlarına yasak getirildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), TikTok'un Çin hükümeti tarafından kontrol edildiğini düşünüyor.

FBI Direktörü Chris Wray, bu durumun ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

Temsilciler Meclisi'ne TikTok yasağı

ABD'de Temsilciler Meclisi, bu endişelerin gölgesinde üyeler ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara sosyal paylaşım platformu TikTok uygulamasının indirilmesini yasakladı.

Temsilciler Meclisi İdari Direktörü Ofisi, söz konusu yasağı Temsilciler Meclisi üyeleri ve çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile duyurdu.

Yüksek güvenlik riski olarak kabul edildi

Duyuruda, "siber güvenlik ofisinin TikTok uygulamasını yüksek güvenlik riski olarak kabul ettiği" ve devlete ait cihazlarda halihazırda yüklü olan uygulamaların ise kaldırılması gerektiği kaydedildi.

TikTok: Çin, verilerimize erişmiyor

AA'nın haberine göre, TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas ise eylülde ABD Senatosu'nda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti.