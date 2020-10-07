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    ABD: Türkiye'nin S-400'ü test edebileceği iddiasından dolayı endişeliyiz

    ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini test edebileceği açıklamasından dolayı son derece endişe duydukları belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 10:06
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 10:06
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    ABD: Türkiye'nin S-400'ü test edebileceği iddiasından dolayı endişeliyiz

    ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini test edebileceği açıklamasından dolayı son derece endişe duydukları belirtildi.

    Açıklamada, "Konudan haberdarız. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara’nın S-400’ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

     

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