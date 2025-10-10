ABD ve Arjantin arasında 20 milyar dolarlık swap anlaşması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Caputo ve ekibiyle dört gün süren yoğun toplantılar yaptıklarını ifade etti.

"ARJANTİN MERKEZ BANKASI İLE 20 MİLYAR DOLARLIK SWAP ÇERÇEVESİNİ TAMAMLADIK"

Arjantin'in ciddi bir likidite sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Bessent, toplantılarda Arjantin'in güçlü ekonomik temellerini ve halihazırda devam eden, önemli miktarda dolar cinsinden ihracat ve döviz rezervi yaratacak yapısal değişiklikleri ele aldıklarını aktardı.

Bessent, bugün doğrudan Arjantin pesosu satın aldıklarını belirterek, "Ayrıca, Arjantin Merkez Bankası ile 20 milyar dolarlık swap çerçevesini tamamladık." ifadesini kullandı.

Arjantin'in yatırım teşviklerini ve ABD'nin stratejik ortaklarına yatırımı güçlü şekilde desteklemeye yönelik araçlarını da görüştüklerini kaydeden Bessent, "ABD Hazine Bakanlığı, piyasalara istikrar sağlamak için gerekli her türlü olağanüstü önlemi derhal almaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.