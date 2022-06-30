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    ABD Yüksek Mahkemesi’nin ilk siyahi kadın yargıcı yemin etti

    ABD Başkanı Joe Biden tarafından aday gösterilen Ketanji Brown Jackson, yemin etmesinin ardından ABD Yüksek Mahkemesi’nde görev alan ilk siyahi kadın yargıç oldu.
    • 30.06.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 21:19
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    ABD Yüksek Mahkemesi’nin ilk siyahi kadın yargıcı yemin etti

    ABD’de 83 yaşındaki Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın emeklilik kararı almasının ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz şubat ayında Breyer'ın yerine siyahi Ketanji Brown Jackson’ı aday göstermişti.

    51 yaşındaki Jackson’ın, ABD Senatosu’nda geçtiğimiz nisan ayında yapılan oylamada 3 Cumhuriyetçi Senatörün de desteği ile 53’e karşı 47 oyla söz konusu göreve getirilmesi onaylanmıştı.

    İlk siyahi kadın yargıç oldu

    ABD Yüksek Mahkemesi Baş Yargıcı John Roberts ve Yargıç Breyer huzurunda iki farklı yemin eden Jackson, ABD Yüksek Mahkemesi’nde görev alan ilk siyahi kadın yargıç oldu.

    Jackson yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm kalbimle, ABD Anayasasını desteklemeyi, savunmayı ve adaleti korku ya da taraf tutmadan yerine getirmenin ciddi sorumluluğunu kabul ediyorum, bu yüzden Tanrı yardımcım olsun. Tüm yeni meslektaşlarıma sıcak ve zarif karşılamaları için en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

    ABD Yüksek Mahkemesi’nin ilk siyahi kadın yargıcı yemin etti #1

    İlk kez 9 üyeden 4’ü kadın

    ABD Yüksek Mahkemesi’nde Jackson’ın yemin etmesinin ardından Yargıç Sonia Sotomayor, Yargıç Elena Kagan ve Yargıç Amy Coney Barrett ile birlikte 9 üyeli mahkemenin ilk kez 4 üyesi kadınlardan oluşuyor. Breyer'ın emekli olması ile Başkan Biden’da, ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını atamış oldu.

    ABD Yüksek Mahkemesi’nin ilk siyahi kadın yargıcı yemin etti #2


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