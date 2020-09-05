16 yaşındaki Chloe Chambers, Porsche 718 Spyder kullanarak yeni dünya slalom rekorunun sahibi oldu. Chloe, 51 koninin arasından 47,45 saniyede geçti.

Henüz 16 yaşında olan Chloe Chambers isimli kız, Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

YouTube'da Porsche'un resmi kanalında yayınlanan bir video ile 16 yaşındaki Kart yarışçısı Chloe'nin arabayla dünya slalom rekoru kırmasının hikâyesi anlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Jersey eyaletinde kırılan rekor, Chloe'nin araç kontrolündeki başarısı sayesinde gerçekleşti.

BİRKAÇ SLALOM TEKRARINDAN SONRA BAŞARDI

Yayınlanan videoda araba sürmeyi ve mücadeleyi sevdiğini belirten Chloe, Porcshe 718 Spyder'ın direksiyonunun başına geçti.

Chloe, istikrarın ve otomobili hissetmenin en önemli etmenlerden birisi olan slalom manevrasını birkaç defa üst üste tekrarladı. Chloe, pistteki birkaç denemesinin ardından resmi denemelere geçiş yaptı.

ABD'de 16 yaşında Porsche ile dünya slalom rekorunu kırdı VİDEO



47,45 SANİYE İLE YENİ REKORUN SAHİBİ OLDU

Son denemesinde 47,45 saniyede konilerin arasından hiçbir koniyi yıkmadan geçmeyi başaran Chloe, bir önceki rekordan tam yarım saniye daha hızlı bir şekilde parkuru bitirerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Porsche, videonun sonunda Chloe'yi tebrik ederek 'Bizimle dans ettiğin için teşekkürler' ifadesine yer verdi.Chloe Chambers, 47,45 saniye içinde 51 koni arasından geçiş yaptı.

414 BEYGİR GÜCÜ OLAN PORSCHE 718 SPYDER KULLANDI

Yeni rekorun sahibi olan Chloe, rekor denemesinde hiçbir modifikasyona uğramamış Porsche 718 Spyder kullandı. Chloe'nin kullandığı araç, toplamda 414 beygir gücü üretiyordu. Araç, arkadan itişliydi ve 6 vitesli manuel vites sistemine ev sahipliği yapıyordu.