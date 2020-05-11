ABD'de 20 binden fazla korona vakası tespit edildi

Salgından en çok etkilenen New York'ta vaka sayısı 345 bini aşarken, ölü sayısı 27 bine yaklaştı.

ABD'de son 24 saatte, 20 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi.

Johns Hopkins Üniversitesi, ülkenin koronavirüs bilançosuna ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre, ABD'de son 24 saat içinde 20 bin 241 vaka kayıtlara geçerken, 733 kişi salgından hayatını kaybetti.

ABD'DE VAKA VE ÖLÜM ORANINDA ARTIŞ

Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 329 bin 791'e yükseldi, 79 bin 528 kişi yaşamını yitirdi.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD'de salgının merkezi New York eyaleti oldu. 345 bin 406 vakanın görüldüğü bölgede, 26 bin 812 ölüm kaydedildi.

New York'u, 140 bin 8 koronavirüs vakası ve 9 bin 264 ölüm ile New Jersey izledi.

TRUMP'TAN HER GÜN TEST KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi ve Yardımcısı Mike Pence'in her gün test yaptıracağını söylemişti.