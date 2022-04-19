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    ABD'de 32 yıl hapis yatan kişinin masum olduğu ortaya çıktı

    Yalancı tanık ifadesi nedeniyle mahkum olan 61 yaşındaki Ciria, yargıç tarafından serbest bırakıldı. Savcı Boudin, "Bugün gecikmiş adaleti kutluyoruz" dedi.
    • 19.04.2022 - 18:08
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    ABD'de 32 yıl hapis yatan kişinin masum olduğu ortaya çıktı

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yıllardır hapis yatan mahkumun suçsuz olduğu anlaşıldı.

    Joaquin Ciria hakkındaki suçlamalar, 18 ay süren incelemeler sonucunda düşürüldü.

    Yıllarca hapis yattı

    32 yıldır cinayet suçlaması nedeniyle hapis yatan Ciria, masum olduğunun anlaşılması üzerine, davaya bakan yargıç tarafından serbest bırakıldı.

    San Francisco Bölge Savcısı Chesa Boudin, 61 yaşındaki Ciria'nın yalancı tanık ifadesi ve polisin görevi kötüye kullanması sonucu silahlı cinayetten mahkum edildiğini belirtti.

    "Gecikmiş adaleti kutluyoruz"

    Savcı Boudin, "Ciria, işlemediği bir suçtan 30 yılı aşkın süredir hapis yattı. Bugün gecikmiş adaleti kutluyoruz ve diğer benzeri yanlış mahkumiyetleri geri almak için çalışmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

    AA'nın haberine göre; Ciria'nın, Boudin tarafından 2020'de potansiyel haksız mahkumiyet davalarını incelemek üzere kurulan Bölge Savcılığı Masumiyet Komisyonu'nun girişimiyle başlatılan yeniden soruşturmalar sonucunda beraatine hükmedilen ilk mahkum olduğu kaydedildi.

    Ömür boyu hapis kararı

    1990’da San Francisco'da bir ara sokakta tartıştığı bir kişiyi başından vurarak öldürmekten suçlu bulunan Ciria, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

    ABD basını, Ciria'nın yaşadığı sevince ilişkin kareleri paylaştı.

    ABD de 32 yıl hapis yatan kişinin masum olduğu ortaya çıktı #1

    ABD de 32 yıl hapis yatan kişinin masum olduğu ortaya çıktı #2


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