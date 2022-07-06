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    ABD’de 4 Temmuz saldırganı kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydi

    Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı düzenleyen Robert E. Crimonun, kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiği ve saldırıyı haftalarca önce planladığı öğrenildi.
    • 06.07.2022 - 01:50
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    ABD’de 4 Temmuz saldırganı kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydi

    ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’ta dün Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmış ve 6 kişiyi öldürmüş, 20’den fazla kişiyi de yaralamıştı. Lake County Şerif Ofisi Sözcüsü Christopher Covelli düzenlediği basın toplantısında saldırı ile ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

    Kaçmak için kadın kıyafeti giydi

    Covelli, polis tarafından saatler sonra yakalanan Crimo’nun saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiğini ifade ederek, Crimo’nun bu kıyafetleri yüzündeki dövmeleri ve kimliğini gizlemek için yaptığı üzerinde durulduğunu aktardı. Crimo’nun kılık değiştirmesinin olay yerinden kaçan diğer insanlarla uyum sağlamasına yardımcı olduğunu ifade eden Covelli, saldırının ardından saldırganın bölgede yaşayan annesinin evine yürüdüğünü ve annesinin aracını aldığını aktardı.

    ABD’de 4 Temmuz saldırganı kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydi #1

    Kalabalığa 70'ten fazla kez ateş etti

    Covelli, Crimo’nun çatıdan kalabalığa 70 elden fazla ateş ettiğini belirterek, Crimo’nun gözaltına alındığı sırada saldırının yapıldığı çatının haricinde araçta da ikinci bir tüfek bulunduğunu ifade etti. Şu anda saldırganın gözaltında olduğunu aktaran Covelli, tüm ipuçlarının Crimo’nun tek başına hareket ettiğini gösterdiğini açıkladı.

    ABD’de 4 Temmuz saldırganı kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydi #2

    Saldırıyı haftalar önce planladı

    Saldırının planlı olduğu üzerinde durulduğunu aktaran Covelli, "Soruşturmanın bu noktasında ve bunların bir kısmı ön hazırlık niteliğindedir, bu nedenle ilerlemeye devam ettikçe değişebilir. Ancak Crimo’nun bu saldırıyı birkaç hafta önceden planladığını düşünüyoruz" dedi.

    ABD’de 4 Temmuz saldırganı kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydi #3

    Neden saldırdığı henüz aydınlatılamadı

    Crimo’nun söz konusu saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediğini aktaran Covelli, soruşturmanın sürdüğünü ve müfettişlerin Crimo’nun sorgusuna devam ettiğini belirtti. Covelli, şu anda saldırının "ırk, din ya da başka bir güdümlü" olup olmadığına dair hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını açıklayarak, saldırganın internette yaptığı paylaşımlarının da incelendiğini ifade etti. Covelli ayrıca, Crimo’ya yöneltilecek suçlamalar üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

    ABD’de 4 Temmuz saldırganı kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydi #4

    ABD'de 5 günlük yas

    ABD Başkanı Joe Biden, Highland Park saldırısının kurbanlarını onurlandırmak için Beyaz Saray ve tüm kamu binalarında bayrakların yarıya indirilmesi emri verdi. Söz konusu kararın 9 Temmuz’a kadar yürürlükte olacağı aktarıldı.

    ABD’de 4 Temmuz saldırganı kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydi #5

    YouTube ve Spotify, içeriklerini kaldırıyor

    Saldırının ardından Crimo’nun sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarda kaldırılmaya başlandı. YouTube ve Spotify, saldırgan ile bağlantılı olan içerikleri kaldırdıklarını duyurdu. Diğer sosyal medya platformları ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

    ABD’de 4 Temmuz saldırganı kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydi #6


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