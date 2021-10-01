ABD'de anketlerde Biden, yardımcısı Harris'e karşı geride

ABD'de yapılan kamuoyu yoklamalarında Başkan Joe Biden'ın onay oranlarında düşüş yaşanırken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris yükselişe geçti.

ABD'de yapılan başkanlık seçimleri sonrası, Cumhuriyetçi eski başkan Donald Trump'a karşı kazanan Demokrat Joe Biden'ın kendisine yardımcı seçtiği Kamal Harris'in hakkında bazı öngörüler yapılmıştı.

Söz konusu iddialarda, Biden'ın ilerleyen yaşı neeniyle 2024'e kadar başkanlığı götüremeyeceği, yerine Harris'in başkan olacağı söyleniyordu.

İç ve dış politikada yaşanan son gelişmeler ışığında, Biden'ın popülaritesinin azaldığı, yardımcısı Harris'in ise attığı ortaya çıktı.

HARRİS, ANKETLERDE BİDEN'A 6 PUAN FARK ATTI

En son Gallup tarafından yapılan bir ankette, Biden'ın haziran ayından bu yana 13 puan kaybederek onay oranının yüzde 43’e düştüğü dikkati çekti.

Öte yandan aynı ankette Harris’in onay oranının Biden'a 6 puan fark atarak yüzde 49 olması dikkatlerden kaçmadı.

BİDEN'IN AFGANİSTAN VE GÖÇMEN KARARLARI ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Biden özellikle ağustos ayında verdiği Afganistan'dan çıkma kararı ve sonrasında yaşananlar ile Meksika sınırında Haitili göçmenlere yönelik muamele nedeniyle son dönemde sıkça eleştiriliyor.

Öte yandan daha arka planda olmayı tercih eden Harris, Haitili göçmenlere yönelik muameleye yaptığı sert eleştirilerle gündeme geldi.