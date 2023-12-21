ABD'de ebeveynlik tavsiyeleri veren YouTuber, çocuklarına yaptığı işkenceyi itiraf etti ABD'de annelik ve ebeveynlik üzerine verdiği tavsiyelerle bilinen YouTuber Ruby Franke'in çocuklarına eziyet ettiği ortaya çıktı. Mahkemede yer alan belgelere göre Franke'in çocuklarını dışarıda saatlerce çalıştırarak işkence yaptığı ve kaçmaya çalıştıklarında ayaklarını bağlayarak hapsettiği belirlendi.

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ABD'de ebeveynlik tavsiyeleri verdiği YouTube kanalıyla bilinen Ruby Franke, çocuklarıyla çektiği videolarla adından söz ettiriyordu.

2 milyon aboneye ulaşan kanalda Franke, anlattığı sıkı ebeveynlik yöntemleri sebebiyle eleştirilmeye başlandı.

Franke, oğlunu ceza olarak aylarca bir fasulye çuvalı üzerinde uyuttuğunu söylemişti.

Oğlu evden kaçtı: Komşusundan yiyecek ve su istedi

Daha sonra Franke'in evden kaçan oğlunun ayak ve el bileklerini saran koli bandıyla komşunun evine giderek yiyecek ve su istemesiyle gerçekler ortaya çıktı.

Hakkında çeşitli şikayetlerin gelmesi üzerine Franke, geçtiğimiz eylül ayında gözaltına alındı.

İtiraf etti: Çocuklarının kötü ruhlar tarafından ele geçirildiklerine inandı

Hakim karşısına çıkan Franke, kendisine yöneltilen istismar suçlamalarını kabul etti ve 12 yaşındaki oğluna 'işkence yaptığını' doğruladı.

İki oğlunu 'kötü ruhlar tarafından ele geçirildiklerine ve bunun için cezalandırılmaları gerektiğine ikna etmeye çalıştığını' kabul eden Franke, "Ailem ve çocuklarım için en derin üzüntüyle söylüyorum, suçluyum." dedi.

Ciddi güneş yanıkları oluşana kadar saatlerce açık havada çalıştırdı

Yine mahkeme belgelerine göre Franke, yazın yeterli su olmadan 'ciddi güneş yanıkları oluşana kadar' çocuğunu saatlerce açık havada çalıştırdığını söyledi.

Belgelere göre Franke ayrıca, oğlunu ayağında bot varken tekmelediğini ve çocuğun kafasını suya soktuğunu da doğruladı.

9 yaşındaki kızına da aynı istismarları uyguladı: Aç ve susuz bıraktı

Franke, benzer istismarları 9 yaşındaki kızına da uyguladığını itiraf etti. Buna göre Franke, çocuğu toprak yollarda çıplak ayak koşmaya zorladığını, aç ve susuz bıraktığını kabul etti.

Franke, iş ortağı Jodi Hildebrandt'ı suçlayarak 'ondan aldığı tavsiyeler üzerine bunları yaptığını' dile getirdi.

Franke'ye verilecek cezanın 20 Şubat 2024'te açıklanması bekleniyor.