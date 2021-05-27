ABD’de aracı ile polis karakoluna daldı

ABD’de aracı ile polis karakoluna daldı

Önce telefonda polise tehditler savuran şahıs, ardından aracıyla polis karakoluna daldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, şahsın kasten cinayete teşebbüs suçundan yargılanacağı ifade edildi.

ABD’nin Maryland eyaletinde bulunan Havre de Grace’de 24 yaşındaki Timothy Kahl isimli şahıs, yerel saat ile 21.30’da polis karakolunu aradı.

Polise telefonda tehditler savuran şahıs, birkaç saat sonra karakolun önüne geldi.

Birkaç saat sonra karakolun önüne arabası ile gelen şahıs, aracı ile karakolun içine daldı.

KAMERAYA YANSIDI

Olay anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Havre de Grace polisi tarafından yapılan açıklamada, Kahl’ın karakolun önünde park halindeki araçlara çarpmasının ardından 2 polis memurunun üzerinden geçmeye çalıştığı ifade edildi.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Kahl’ın kasten cinayete teşebbüs, saldırı ve mülke zarar verme suçlamaları ile yargılanacağı açıklandı.

Olayda hiçbir polis memuru veya personelin zarar görmediği açıklandı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Karakolun ağır hasar gördüğü olaya ilişkin görüntüler, Havre de Grace polisi tarafından yayınlandı.

Görüntülerde Kahl’ın aracını polis karakoluna doğru sürdüğü ve cam kapıları kırarak içeri girdiği görüldü.

Araç ancak duvara çarparak durabildi.