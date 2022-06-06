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    ABD'de bedava aldığı koltuğun içinde 36 bin dolar buldu

    California eyaletinde Vicky Umodu, bedavaya aldığı koltuktan çıkan 36 bin doları iade etti. Umodu 2 bin 200 dolarla ödüllendirildi.
    • 06.06.2022 - 14:44
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    ABD'de bedava aldığı koltuğun içinde 36 bin dolar buldu

    ABD'nin California eyaletinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

    Vicky Umodu, internetten bulduğu ücretsiz kullanılmış koltuğun içinde gizlenmiş 36 bin dolar buldu.

    CNN'e konuşan, Vicky Umodu, hayatını kaybeden birinin ailesi tarafından internet sitesinden bedava verilen koltuğu alarak evine getirdiğini söyledi.

    "Zarfların içince para olduğunu gördüm"

    Umado, "Koltuğu temizlerken yastığın içinde ısı pedlerine benzer katı şeyler hissettim. Çıkarıp baktığımda zarflara gizlenmiş 36 bin dolar tutarında para olduğunu gördüm." dedi.

    2 bin 200 dolar ödül

    Parayı iade etmek için koltuğu aldığı aile ile hemen temasa geçen Umado, bunun karşılığında da kendisine 2 bin 200 dolar ödül verildiğini kaydetti.

    Umado, ödülle kendisine yeni bir buzdolabı aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

    ABD de bedava aldığı koltuğun içinde 36 bin dolar buldu #1

    ABD de bedava aldığı koltuğun içinde 36 bin dolar buldu #2

    ABD de bedava aldığı koltuğun içinde 36 bin dolar buldu #3


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