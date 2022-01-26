ABD'de Biden yönetimine çağrı: Türkiye'nin F-16 talebini geri çevirin

Temsilciler Meclisi'nin iki üyesi, F-16 satışını durdurmak için Biden yönetimi üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor. Mektupta, satışı engellemek için asılsız iddialara yer verildi.

F-35 savaş uçakları için Türkiye'nin ödediği paranın F-16’ların alımı ve modernizasyonu için kullanılabileceği gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 talebi ile ilgili ABD'de bir süreç söz konusu olduğunu söylediğini belirtmiş, satışa olumlu yaklaşıldığını kaydetmişti.

"TÜRKİYE'YE F-16 SATMAYIN" GİRİŞİMİ

Ancak ABD'de Türkiye karşıtı çevreler, F-16 satışını durdurmak için harekete geçti.

Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Frank Pallone, Biden yönetimine "Türkiye'nin 40 adet F-16 talebini geri çevirin" çağrısı yaptı.

GÜÇLENEN TÜRKİYE'DEN RAHATSIZ OLDULAR

Joe Biden'a mektup yazan Bilirakis ve Pallone'nin, bölgesinde gün geçtikçe güçlenen Türkiye'den rahatsız oldukları açıkça anlaşılıyor.

Mektupta, "Erdoğan yönetimindeki Türkiye, yıllardır askeri gücünü Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Kuzey Afrika'yı istikrarsızlaştırmak için kullandı." iddiasında bulunuldu.

"F-16'LARI ONAYLAMAK, ERDOĞAN'I ÖDÜLLENDİRİR"

Yunan basınından Kathimeri'nin haberine göre, üyeler, Ankara'nın F-16 savaş uçağı talebini kabul etmenin "bölgede daha fazla yıkıma yol açacağı" şeklinde asılsız ifadelere imza attı.

Satışın gerçekleştirilmemesi için uğraş veren söz konusu Temsilciler Meclisi üyeleri, "F-16'ları onaylamak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin ABD ve NATO ile ittifak taahhütlerini göz ardı ettiği için ödüllendirir." dedi.





Türk F-16 uçakları NATO görevinde ViDEO