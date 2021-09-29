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    ABD'de bir hastane zinciri aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı

    ABD'de hastane zinciri Novant Health, kovid-19 aşısı olmayan 175 çalışanının işini son verdi.
    • AA
    • 29.09.2021 - 04:44
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    ABD'de bir hastane zinciri aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı

    Koronavirüse karşı tedbirlerin arttığı ABD'de bir hastane zinciri herkesi şaşırtan açıklamada bulundu.

    Kuzey Carolina merkezli hastane zinciri Novant Health, yaptığı açıklamada, kovid-19 aşı zorunluluğuna uymayan 175 sağlık çalışanının sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.

    ABD de bir hastane zinciri aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı #1

    375 ÇALIŞANA 5 GÜN UZAKLAŞTIRMA CEZASI VERİLMİŞTİ

    Sağlık kuruluşu, tıbbi veya dini muafiyeti olan çalışanları için ise haftalık kovid-19 testi, kurum içinde N95 maskesi ve göz koruması kullanmaları zorunluluğunu uygulamaya soktu.

    35 bin çalışanı bulunan sağlık kuruluşu , geçen haftaya kadar aşı yaptırmayan 375 çalışanına 5 gün ücretsiz uzaklaştırma cezası vererek ekstra zaman tanıdığını, buna rağmen aşı olmayı kabul etmeyenlerin iş sözleşmelerinin iptal edileceğini duyurmuştu.

    ABD de bir hastane zinciri aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı #2

    AŞI OLMALARI İÇİN 15 EYLÜL'E KADAR ZAMAN TANINMIŞTI

    Novan Health, ilk olarak 22 Temmuz'da çalışanlarının kovid-19 aşısı yaptırmalarının zorunlu olduğuna dair bir duyuru yapmış ve tam olarak aşılanmaları için 15 Eylül'e kadar süre tanımıştı.

    Çalışanlarına kovid-19 aşısını ilk zorunlu kılan Teksas'taki Houston Methodist hastanesi de aşıyı reddettiği için 150 sağlık çalışanını işten çıkarmıştı.

    BİDEN EN AZ 100 ÇALIŞANI OLAN YERLERE AŞIYI ZORUNLU KILMIŞTI

    ABD Başkanı Joe Biden, en az 100 çalışanı olan iş yerlerinde koronavirüs aşısını zorunlu kılarken geçen ay, personelini aşılatmayan huzurevi tesislerine yapılan federal yardımların kesileceğini açıklamıştı.

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