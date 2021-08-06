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    ABD’de bir kadın elindeki silahla camdan sarktı

    San Francisco kentinde bir kadının elinde otomatik tüfek ile arabanın camından sarktığı anlar şok etkisi yarattı. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler binlerce defa paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 17:21
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    ABD’de bir kadın elindeki silahla camdan sarktı

    ABD, gündüz vakti elinde otomatik tüfek ile aracın camından sarkan kadını konuşuyor...

    Daily Mail'de yer alan habere göre, kimliği açıklanmayan kadın gözaltına alındı. San Francisco'da çekilen görüntüler, kısa sürede ülkenin gündemine oturdu.

    90 GÜN HAPİS TALEP EDİLİYOR

    Aynı habere göre, söz konusu kadın 11 Temmuz'da Barneveld ve McKinnon caddelerinde yasa dışı bir dublör sürüşü etkinliği sırasında bu şoke edici hareketi yaptı.

    Bu anı gösteren görüntüler ise San Francisco Trafik Güvenliği tarafından çevrimiçi olarak yayınlandı.

    Eyalet yasalarına göre, söz konusu suç için 90 gün hapis talep ediliyor ve suça karışan otomobile el konuluyor.

    ABD’de bir kadın elindeki silahla camdan sarktı #1

    GÖRÜNTÜLER VİRÜL OLDU

    Polis görüntülerdeki otomobile el koyduklarını duyurdu, ancak kadının tutuklanıp tutuklanmadığını veya suçlanıp suçlanmadığını hakkında bir detay paylaşılmadı.

    Yetkililer, ayrıca aracın çekilerek götürülürken çekilmiş bir fotoğrafını da yayınladı.

    Olay kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Binlerce defa paylaşılan bu görüntüler viral oldu.

    ABD’de bir kadın elindeki silahla camdan sarktı #2

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