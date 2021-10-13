ABD’de camiye saldırı: Ön camları kırıldı

Detroit şehrinde, Ahmadiya Müslüman Topluluk Merkezi’ne cuma günü yatsı namazı sonrası saldırı gerçekleştirildi. Bir şahıs, belirsiz bir cisimle caminin ön camlarını kırdı.

ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit şehrinde, Rochester Hills’de bulunan Ahmadiya Müslüman Topluluk Merkezi’ne, cuma akşamı yatsı namazı sonrasında bir saldırı gerçekleştirildi.

Namazın ardından birkaç aile ve çocuğun içeride bulunduğu sırada gerçekleştirilen saldırıda, belirlenemeyen bir cisim ile caminin ön camları kırıldı.

Saldırıda yaralanan olmazken, o anlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Saldırı sırasında caminin arka tarafında olan aileler durumu fark etmezken, sabah namazı için camiye geri gelindiğinde fark edildi.

Caminin İletişim Yöneticisi Muhammed Ahmad, yaşanan durumun korkutucu olduğunu, bölgede genelde kendilerini güvende hissettiklerini ancak yaşanan olayla herkesin ve özellikle çocukların sarsıldığını belirtti.

“BU MESAJLA ONA ULAŞMAK İSTİYORUZ”

Ahmad, bugün yaptığı açıklamada toplum üyelerinin saldırganı affetmeye karar verdiğini belirterek, “Bizimle konuşabilir ve kendi gözleri ile bu toplumun nasıl barışçıl ve sevgi dolu olduğunu görebilir. Bizim kurallarımız tüm nefrete sevgi ile yaklaşmayı gerektirir. Bu mesajla ona ulaşmak istiyoruz.” dedi.

SUÇLAMADA BULUNULMAYACAK

Ahmad, aynı zamanda saldırganın kendi kendine ortaya çıkması halinde cami olarak bir suçlamada bulunmayacaklarını belirtti.

Oakland şerifinden yapılan açıklamada da dedektiflerin suçu araştırdığı duyuruldu.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ahmadiyya Cami daha evvel bulunduğu Detroit bölgesinde 1980'lerde saldırıya uğrayarak yakılmış, bu sırada bir kişi hayatını kaybetmişti. Michigan’da Müslümanlara karşı nefret suçları daha evvel de gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz ay Flint’de Grand Blanc İslam merkezi ve geçtiğimiz yıl Warren’da bulunan Al İhsaan İslam Merkezi en son saldırıya uğrayan yerler arasında.