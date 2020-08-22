Uçuş sırasında maske takmak istemeyen 2 yaşındaki Dina ve ailesi, uçak görevlileri tarafından havalimanına geri gönderildi.

ABD’de Orlondo’dan New York’a gitmek isteyen 6 çocuklu anne Chaya Bruck, 2 yaşındaki çocuğunun uçuş sırasında maske takmak istememesi sebebiyle uçaktan atıldı.

Bruck, 2 yaşındaki çocuğunun laf dinlemediğini ve çocuğa maske takması için zor kullanamayacağını belirtti.

"SON DERECE TRAVMATİK"

Bruck, yaşanan olayın ardından açıklama yaparak, "Benim ve ailem için son derece travmatik oldu" ifadelerini kullandı.

ABD’de çocuğuna maske takmayan aile uçaktan atıldı VİDEO

"ELLERİNİ Mİ BAĞLAMALIYIM"

Bruck, en küçük çocuğu Dina'ya maske takmaya çalıştığını ancak küçük çocuğun sürekli maskesini çıkardığını belirtti. Ödediği bilet parasının yandığını söyleyen Bruck "Ellerini bağlamalı mıyım, ne yapmalıyım?" dedi.