ABD’de diplomatik güvenlik servisi de Washington sokaklarında

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomatik Güvenlik Servisi (DSS) çalışanları, diplomatik koruma uzmanı olmalarına rağmen, başkent Washington sokaklarında suçla mücadele için devriye gezmeye başladı.

TRUMP'IN OPERASYONUNA DAHİL EDİLDİLER

DSS görevlilerinin, Başkan Donald Trump’ın “suçla mücadele” operasyonu kapsamında diğer kolluk kuvvetleriyle birlikte devriye görevine atandığı belirtildi.

VATANDAŞ OLMAYANLARI GÖZALTINA ALACAKLAR

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, DSS’nin ABD şehirlerinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile çalışarak, vatandaş olmayanları gözaltına almak ve sınır dışı etmekte rol aldığı ifade edildi.

DIŞİŞLERİ: "SUÇA KARŞI CAYDIRICI GÜÇ"

ABD Dışişleri Bakanlığı, DSS çalışanlarının Columbia Bölgesi’ndeki suçu caydırma ve azaltma görevinde, Metropolitan Polis Departmanı ve diğer kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, DSS dünya genelinde 2 bin 500’den fazla çalışan istihdam ediyor. Ayrıca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı 20 Şubat’ta yaptığı duyuruda, DSS bünyesindeki 600 kadar çalışanın yasa dışı göçmenlerin tutuklanması ve sınır dışı edilmesine destek verdiğini bildirmişti.