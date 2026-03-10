Katar: Barış için her rol memnuniyetle karşılanır

Doha’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bölgede yaşanan gerilimin tırmanmasının önüne geçmek için diplomatik temasların sürdüğünü söyledi.

Ensari, “Tüm krizler müzakere yoluyla çözülebilir. Savaşlar sonsuza kadar devam etmez. Katar’a yönelik İran saldırıları gerçekleşti ve bunların durdurulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Savaşı sonlandırmaya katkı sağlayacak her girişimin memnuniyetle karşılanacağını belirten Ensari, barışın mümkün olan en kısa sürede sağlanmasının önemine dikkat çekti.

"İRAN İLE İLETİŞİM TAMAMEN KOPMADI"

Ensari, savaşın başlamasından bu yana Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Abbas Arakçi arasında resmi bir görüşme gerçekleştirildiğini açıkladı.

İran ile iletişim kanallarının tamamen kapanmadığını belirten Ensari, şu aşamada önceliklerinin gerilimi azaltmak olduğunu ifade etti.

"DİPLOMASİ EN DOĞRU YOL"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın komşu ülkelerden özür açıklamasına da değinen Ensari, bu açıklamadan kısa süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar’a yönelik saldırıların gerçekleştiğini söyledi.

Katar’ın savaşın tarafı olmadığını vurgulayan Ensari, ülkenin kendisini savunmaya devam edeceğini ancak bu tür krizlerin çözümünde diplomasinin en doğru yol olduğuna inandıklarını dile getirdi.

EKONOMİK ETKİLER KÜRESEL BOYUTTA

Ensari, İran’ın saldırılarının yalnızca Katar ekonomisini değil küresel ekonomik dengeleri de etkilediğini belirtti. Katar’ın ticari ortaklarına karşı yükümlülüklerine bağlı olduğunu ifade eden Ensari, mevcut şartların bazı faaliyetlerin geçici olarak askıya alınmasına neden olduğunu söyledi.

BÖLGEDEKİ SAVAŞIN ARKA PLANI

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırılar başlattı.

İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn’de belirlenen hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre ABD ve İsrail saldırılarında aralarında İran lideri Ali Hamaney’in de bulunduğu çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 1332’ye ulaştı.