ABD'de evin altından 200 kiloluk ayı çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin California eyaletinde yaşayan Ken Johnson, haftalardır evinin altında izinsiz şekilde barınan yaklaşık 200 kiloluk siyah ayıyı çıkarmak için uğraşıyor.

Altadena’da yaşayan Johnson, çöp kutularının sık sık devrilmesi ve bahçedeki tuğlaların yerinden oynaması üzerine durumdan şüphelenerek evine hareket algılayan kameralar yerleştirdi.

Kameralara yansıyan görüntüler, dev ayının 75 santimetrelik dar zemin boşluğuna rahatça girip çıktığını ortaya koydu. Ayının çöp kutularını karıştırdığı ve bahçedeki tuğlaları söktüğü anlar da kayda geçti.

AYI HAZİRANDAN BERİ EVİN ALTINDA

Johnson, Haziran ayında zemin boşluğunun hasar gördüğünü fark ettiğini ancak sebebini geçen haftaya kadar anlayamadığını söyledi.

Ayı, cumartesi günü kısa bir süre dışarı çıksa da pazar gecesi yalnızca 20 dakika evin altından uzaklaştı.

“Burada sık sık vahşi hayvan görürüm ama daha önce zemin boşluğumun bu kadar zarar gördüğünü hiç görmemiştim.” diyen Johnson, kameranın pilini değiştirmeye çalışırken ayının hırlama seslerini duyduğunu anlattı. “Nerede olduğunu bilmemek gerçekten ürkütücü.” ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Johnson, durumu California Balık ve Yaban Hayatı Departmanı’na bildirse de yalnızca çevrim içi bir forma yönlendirildiğini ve günlerdir net bir yanıt alamadığını belirtti.

Resmî başvurusunu pazartesi sabahı yapan Johnson, ayının uyuşturularak güvenli bir bölgeye taşınmasını umduğunu ancak bunun düşük bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

YİYECEKLE DIŞARI ÇEKMEYİ PLANLIYOR

Yetkililerden sonuç alamayan Johnson, ayıyı kendi yöntemleriyle uzaklaştırmayı planlıyor.

Ayıyı tatlı çöreklerle dışarı çıkarmayı, ardından zemin boşluğunu biber gazı sürülmüş kum torbalarıyla kapatmayı düşündüğünü söyledi.

“Mutfak altından gelen gürültüleri duyunca geriliyorum.” diyen Johnson, sorunu kendi imkânlarıyla çözmekten başka seçeneğinin olmadığını ifade etti.