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    ABD’de evin üzerine uçak düştü: 3 ölü

    Küçük motorlu bir uçağın düşmesi sonucu, 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 12:55
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    ABD’de evin üzerine uçak düştü: 3 ölü

    ABD'nin Detroit kenti dışında Lyon ilçesinde bulunan banliyölerde, bir evin üzerine küçük motorlu bir uçak düştü.

    3 ÖLÜ

    Uçak kazasının ardından açıklama yapan polis, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre, üç ölümün pilot ve iki yolcu olduğuna inanılıyor.

    Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise kazanın soruşturulduğunu bildirdi.

    ABD’de evin üzerine uçak düştü: 3 ölü #1

    ABD’de evin üzerine uçak düştü: 3 ölü #2

    ABD’de evin üzerine uçak düştü: 3 ölü #3

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