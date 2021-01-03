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- ABD’de evin üzerine uçak düştü: 3 ölü
ABD’de evin üzerine uçak düştü: 3 ölü
Küçük motorlu bir uçağın düşmesi sonucu, 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
- DHA
- 03.01.2021 - 12:55
ABD'nin Detroit kenti dışında Lyon ilçesinde bulunan banliyölerde, bir evin üzerine küçük motorlu bir uçak düştü.
3 ÖLÜ
Uçak kazasının ardından açıklama yapan polis, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre, üç ölümün pilot ve iki yolcu olduğuna inanılıyor.
Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise kazanın soruşturulduğunu bildirdi.