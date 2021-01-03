ABD’de evin üzerine uçak düştü: 3 ölü

Küçük motorlu bir uçağın düşmesi sonucu, 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'nin Detroit kenti dışında Lyon ilçesinde bulunan banliyölerde, bir evin üzerine küçük motorlu bir uçak düştü.

3 ÖLÜ

Uçak kazasının ardından açıklama yapan polis, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre, üç ölümün pilot ve iki yolcu olduğuna inanılıyor.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise kazanın soruşturulduğunu bildirdi.