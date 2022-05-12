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    ABD'de freni arızalanan Tesla, kongre merkezine girdi

    ABD’nin Ohia eyaletinde freni arızalanan Tesla marka araç, 115 kilometre hızla kongre merkezine girdi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 12.05.2022 - 21:04
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 21:35
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    ABD'de freni arızalanan Tesla, kongre merkezine girdi

    ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde Tesla marka bir araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla Greater Columbus Kongre Merkezi’ne girdi.

    Geçtiğimiz hafta yaşanan kazada ölen olmadığı, sadece sürücünün yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

    Kaza anı kamerada

    İHA'nın haberine göre, kaza anına ait görüntüler ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, aracın kaldırıma çarparak havalandığı ve kongre binasının camlarından içeri girerek bina içindeki sütuna çarparak durabildiği görüldü.

    Tesla’nın otopilot sürüş özelliğinin kazada etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, sürücü araçta fren arızası meydana geldiğini ifade etti.

    ABD'de freni arızalanan Tesla, kongre merkezine girdi VİDEO

    ABD de freni arızalanan Tesla, kongre merkezine girdi #1

    ABD de freni arızalanan Tesla, kongre merkezine girdi #2


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