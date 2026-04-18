ABD’de gözaltına alınan Rumeysa Öztürk, doktorasını tamamladı

ABD’de yaşadığı hukuki süreçle dikkat çeken Rümeysa Öztürk, eğitim gördüğü Tufts Üniversitesi’nde çocuk gelişimi alanındaki doktora çalışmalarını tamamladı. Öztürk, uzun süren sürecin ardından Türkiye’ye dönerek akademik yolculuğunda önemli bir aşamayı geride bıraktı.

"GÖZALTI, KÖŞE YAZISINA MİSİLLEMEYDİ"

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Öztürk’ün durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, gözaltı sürecinin ardından taraflar arasında hukuki ihtilafların çözümü için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, gözaltının bir köşe yazısı nedeniyle “misilleme” niteliği taşıdığı iddiasına da yer verildi.

"13 YILLIK EMEĞİN SONUCU"

Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Öztürk, yıllar süren akademik çalışmalarını tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Doktoramı bitirip planladığım zamanda ülkeme döndüğüm için gururluyum” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SÜRECİ NASIL BAŞLADI

Massachusetts eyaletinde bulunan Tufts Üniversitesi’nde doktora eğitimi alan Öztürk, 25 Mart 2025’te iftara gitmek üzereyken maskeli ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. Olay, akademik çevrelerde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini açıklarken, federal yargıç Denise Casper ise sınır dışı edilmesine yönelik işlemleri durduran bir karar almıştı.

ÜNİVERSİTEDEN TEPKİ

Öztürk’ün eğitim gördüğü Tufts Üniversitesi yönetimi de sürece tepki göstererek öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep etti. Rektör Sunil Kumar, yaşananların üniversitenin uluslararası akademik ortamını olumsuz etkilediğini ve güvenlik kaygılarını artırdığını ifade etti.

Taraflar arasında varılan anlaşmayla birlikte devam eden hukuki meselelerin çözüm sürecine girdiği belirtilirken, Öztürk’ün Türkiye’ye dönüşüyle birlikte olayın yeni bir aşamaya geçtiği değerlendiriliyor.