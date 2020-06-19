ABD'de haksız yere 24 yıl hapis yatan kardeşlere tazminat

24 yıl boyunca haksız yere hapis yatan erkek kardeşlerin, davada yalancı tanık kullanılarak cezalandırıldıkları öğrenildi.

ABD'de iki erkek kardeş, işlemedikleri bir suç nedeniyle 24 yıllarını hapishanede geçirdi.

1995'te Doğu Baltimore'da Anthony Wooden cinayetini planlamaktan 24 yıl hapis yatan Eric Simmons ve Kenneth "JR" McPherson'ın, suçsuz olduğu tespit edildi.

CİNAYET SAATİNDE BAŞKA YERDELERDİ

Cinayeti planladıkları gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan erkek kardeşlerin suçsuzluğunu ortaya çıkarmak üzere, kâr amacı gütmeyen Innocence Project adlı kuruluş, cinayet saatinde erkek kardeşlerin başka bir yerde olduğunu ispatlamak için uzun süre mücadele etmişti.

YALANCI TANIK İFADELERİ

Polisin, kirasını ödeme karşılığında bölgede yaşayan bir kadını kardeşler aleyhine ifade vermesi üzerine yönlendirdiğini savunan kuruluş, aynı kadının daha önce Batı Baltimore'daki bir silahlı saldırı için benzer bir teklifi kabul ettiğini de iddia etmişti.

POLİS ZORLADI İDDİASI

Innocence Project'e göre Simmons ve McPherson'ı suçlu göstermek için 13 yaşındaki bir erkek çocuğuna da aynı maksatla zorlama yapıldı. Çocuk, dava sırasında ve öncesinde ifadelerinde değişiklik yaptı.

Erkek kardeşlerin suçsuzluğunun ispatlanması üzerine Simmons ve McPherson, 2019'da serbest bırakılmıştı.





YÜKLÜ MİKTARDA TAZMİNAT

Maryland eyaleti Kamu İşleri Kurulu, oy birliğiyle Eric Simmons ve Kenneth "JR" McPherson'a 2025'e kadar parça parça 1.9'ar milyon dolar ödeme yapılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, kardeşlere yaklaşık 4 milyon dolar tazminat verilecek.

ZAMAN PARAYLA ALINMAZ

Eric Simmons, Washington Post'a yaptığı açıklamada, hapisteyken annesini kaybettiklerini, tazminat için minnettar olduğunu, ancak bunun demir parmaklıklar arkasında geçirdiği zamanı geri getiremeyeceğini söyledi.