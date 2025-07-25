ABD'de hapiste 32 yılın ardından aklandı: Dönemin yetkililerine dava açtı

ABD'nin Maryland eyaletinde John Huffington, cinayet suçundan hapiste geçirdiği 32 yılın ardından yanlışlıkla hüküm giydiği belirlenerek affedildi.

Maryland'e bağlı Harford County'de, 1981'de işlenen iki cinayete dahil olduğu gerekçesiyle 32 yıl hapis yatan Huffington, yaptığı açıklamada, dönemin bazı yetkilileri hakkında hukuki yollara başvurduğunu ifade etti.

"ANNEM ÖLÜRKEN YANINDA OLAMADIM"

Huffington, işlemediği cinayet nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı için dönemin yardımcı eyalet savcısı Gerard Comen'e, Harford yönetimine ve şerif ofisi dedektifleri David Saneman, William Van Horn ve Wesley J. Picha'ya geçen haftalarda dava açtığını söyledi.

Hapishanede geçirdiği zamanın ilişkilerini zedelediğini kaydeden Huffington, "Parmaklıklar ardında geçirdiğim tüm o yıllar kendi ailemi kurma ve annem ölürken onunla birlikte olma olanağımı elimden aldı. Sonunda serbest bırakıldığımda doksanlı yaşlarında ve Alzheimer olan babamla geçirebileceğim değerli zamanı elimden aldı." diye konuştu.

HUFFINGTON'UN 32 YILLIK HUKUK MÜCADELESİ

Huffington, 1981 yılında iki kişinin öldürülmesinin ardından yakalanarak önce idama ardından iki kez müebbet hapse çarptırılmıştı.

Hapis cezası kararına itiraz eden Huffington'a 1983'te idam cezası verilmiş, ardından bu karar iki kez müebbet hapse çevrilmişti.

DNA RAPORU AVUKATLARINA VERİLMEMİŞTİ

Dönemin Eyalet Savcısı Joseph Cassilly, 1999'da DNA testi üzerinden hazırlanan raporu Huffington'un avukatlarına vermemişti.

Maryland'de bir hakim, Huffington'un önceki itirazlarında mevcut olmayan DNA testini kullanarak yeni kanıtlar sunmasının ardından 2013 yılında onun hakkındaki mahkumiyet kararını bozmuş ve yeni bir dava açılması kararını vermişti.

KANITLAR, ORDA OLMADIĞINI ORTAYA ÇIKARDI

Saç örneğine yapılan DNA testi incelendiğinde, olay yerinde bulunan kanıtların Huffington'un olmadığı ortaya çıkmıştı.

Böylece Huffington, 2013'te özgürlüğüne kavuşmuştu.

OY BİRLİĞİYLE BARODAN İHRAÇ EDİLDİ

Bunun üzerine Maryland Yüksek Mahkemesi, 2021'de oy birliğiyle Cassilly'nin barodan ihraç edilmesine karar vermiş, söz konusu cinayette delilleri sakladığını ve sonraki yıllarda bu konuda yalan söylediğini tespit etmişti.

Cassily, 2019'da emekli olmuş, ocak ayında vefat etmişti.

2,9 MİLYON DOLARLIK TAZMİNATA KARAR VERİLDİ

Huffington, 2023'te dönemin valisi Larry Hogan tarafından, savcının yasaları kötüye kullandığı gerekçesiyle affedilip, 2,9 milyon dolarlık tazminat hakkı elde etmişti.

Maryland eyalet yönetimi, 2023'te Huffington'a 2,9 milyon dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.