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    ABD’de hava şartları nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi

    Dün yaklaşık 750 uçuşun, bugünse 1300’den fazla uçuşun iptal edildiği belirtilirken, yolların kapanabileceği uyarısı yapıldı.
    • DHA
    • 14.03.2021 - 12:47
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    ABD’de hava şartları nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi

    ABD’nin Colorado eyaletinin başkenti Denver’da 2 binden fazla uçuş, yoğun tipi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

    Denver Uluslararası Havalimanı'nda yoğun kar fırtınasının etkisi nedeniyle dün öğleden sonra yaklaşık 750, bugün ise 1.300’e yakın uçak seferi iptal edildi.

    YOLLAR DA KAPANABİLİR

    Colorado Ulaştırma Departmanı, yolların kar nedeniyle kapanma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunarak, halka "zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması" çağrısı yaptı.

    ABD’de hava şartları nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi #1

    ABD’de hava şartları nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi #2

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