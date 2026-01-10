ABD'de ICE şiddetine karşı düzenlenen eylemler ülke geneline yayıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Polis şiddeti ile çalkantılı bir geçmişi olan ABD'de yeni olaylar patlak verdi.

Amerikan yönetimi İran'daki eylemlerle ilgilenirken, göçmenlere ve vatandaşlara yaklaşımlarıyla tartışmalı olan Göçmelik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumuna yönelik protestolar ülke geneline yayıldı.

RENEE GOOD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde kaçak göçmenlere karşı Göçmelik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının yürüttüğü operasyonlarda, olay yerinde bulunan Amerikan vatandaşı Renee Good'un ajanlar tarafından vurularak öldürülmesi halkı ayağa kaldırdı.

BAHANE HALKI TATMİN ETMEDİ

Suratından vurulan 37 yaşındaki kadının operasyonu takip ettiği, birimlere engel olmaya çalıştığı ve aracını bir memurun üzerini sürdüğü söylendi.

Yetkililerin açıklamalarında vatandaşın öldürülmesi için yeterli bir sebep göremeyen halk, tatmin olmadı.

EYLEMLER OLAY YERİNDE BAŞLADI

İlk olarak Minneapolis'te, olay yerinde başlayan eylemlerde olayın ardından bölgedeki vatandaşlar ICE ajanlarıyla münakaşaya girmiş, bir grup eylemci görevlilerin araçlarına kartopu atmış ve bir Amerikan bayrağı yakmıştı.

Good'un öldürülmesi ulusal gündem haline gelen ICE protestoları kısa sürede büyüyerek tüm ülkeye yayıldı.

İKİNCİ BİR OLAY

Oregon eyaletinin Portland kentinde, başka bir ICE operasyonu sırasında Amerikan bir çiftin de vurularak yaralanmaları tepkilerin katlanmasına sebep oldu.

"ICE TEMELLİ DEFOL"

ICE kurumunun tamamiyle ortadan kaldırılmasını talep eden vatandaşlar "ICE Temelli Defol" sloganlarıyla sokağa döküldü.

HAFTASONU İÇİN ORGANİZE OLUNDU

İnsan hakları ve sivil özgürlük toplumları 10 Ocak cumartesi ve 11 Ocak pazar günleri için halkı organize olmaya çağırdı.

Ülke çapında binden fazla protestonun haftasonu için hazırlandığı belirtildi.

POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ

Ülkede ciddi endişeler yaratacak seviyede büyüyen eylemlere polisin müdahalesi sert oldu.

Biber gazı ve plastik mermiyi esirgemeyen polislerin çok sayıda vatandaşı gözaltına aldıkları bildirildi.

BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

Sert müdahaleye rağmen durdurulamayan protestolar, ülkenin her tarafında büyüyerek devam ediyor.

Henüz daha gerçekleştirilmesi planlanan birçok gösteri eylemi var.

GEORGE FLOYD OLAYI İLE AYNI ŞEHİRDE YAŞANDI

2020 yılında George Floyd adlı siyahi vatandaşın 'Black Lives Matter' protestolarına yol açan ölümü de Minneapolis şehrinde gerçekleşmişti.

Bir polisin dizini Floyd'un boğazına bastırıp nefessiz bırakarak Floyd'u öldürmesi sonucu, yine ülkenin genelinde polis şiddetine karşı eylemler düzenlenmişti.