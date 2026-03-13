İranlılar Pehlevi için pankart hazırladı: Hayalperest aptal

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalardan medet uman biri var.

İran'da her dönem çıkan olaylarda iktidar umudu taşıyan isim ise devrik Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi.

Annesinin bile destek açıklaması yapmadığı Rıza Pehlevi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla iktidar umudunu sürdürüyor.

İRAN HALKI PEHLEVİ'Yİ İSTEMİYOR

Pehlevi, yeniden İran'a dönmek için ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'dan medet umuyor.

Ancak İran halkı, Pehlevi'nin yeniden ülkesine dönmesini istemiyor ve onun açıklamalarını da desteklemediklerini belirtiyor.

PANKART AÇILDI

İran'da bugün Filistinlilere destek olmak için Kudüs Gücü mitingi düzenlendi.

Bu mitingde Pehlevi için de pankart açıldı ve "Hayalperest aptal" notu düşüldü.

MUHALİF KESİM DE REJİMİ DESTEKLİYOR

İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan ve "muhalif" kesim denilebilecek İranlı kadınlar da rejimi destekliyor.

Röportaj veren kadınların, "Füzelerden korkmuyoruz" "Liderimizle sırtımız sıcak" "Her İranlı, Trump'a karşı bir füzedir" gibi ifadeler kullandıkları görüldü.

Bir başka protestocu ise "Ben de bir protestocuyum. Ancak yamyamlar ve çocuk katilleri bize demokrasi getirmeyecek. Canım İran'a feda olsun. İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm." pankartı taşıdı.

NETANYAHU'NUN SIKI DOSTU

Tıpkı babası gibi kendisinin de İsrail sevdası var.

Başbakan Netanyahu ile sıkı dost.

Birlikte boy boy pozlar veriyorlar.

Pehlevi, en son 2023 yılında İsrail'i ziyaret edip, Netanyahu ile bir araya geldi.

Dahası da var. Bir İran prensi Doğu Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na da bol bol gidiyor.

Hahamlarla birlikte Kipa takıp, Ağlama Duvarı'nda dua ettiği görüntüleri de var.

DAMADI DA YAHUDİ

Rıza Pehlevi'nin İsrail ve Yahudi sevgisi bununla da bitmiyor. Bir de Yahudi damadı var.

Kızı İman Pehlevi, geçtiğimiz günlerde Yahudi asıllı Bradley Sherman ile evlendi.

Paris'te düzenlenen düğün töreninde Yahudi geleneklerinin de izleri vardı.