İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Kudüs Günü mitinginde

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

İran halkı, çatışmaların arasında bugün Filistinlilere destek olmak amacıyla Tahran'da düzenlenen Kudüs Günü mitingine katıldı.

PATLAMA MEYDANA GELDİ

İran devlet televizyonu, başkent Tahran'da düzenlenen ve İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in halka yoğun katılım göstermesi için çağrı yaptığı "Kudüs Mitingi" alanında patlama yaşandığını bildirdi.

TRUMP BİR KEZ DAHA TEHDİT ETTİ

Tahran'daki patlamanın yankıları sürerken ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin Fox News'e konuştu.

"İran'ı haftaya çok sert vuracağız" diyen Trump, "Önümüzdeki hafta ağır bir darbe alacak." dedi.

Trump, "Hürmüz'de neler olacağını göreceğiz. Umarım her şey iyi gider, gerekirse gemilere eşlik edeceğiz." dedi.

PEZEŞKİYAN MEYDANDA

İsrail'in tahliye uyarısı vermesine rağmen İran halkı mitinge devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da bölgede görüldü.

Pezeşkiyan, mitinge katıldı ve kendisini görenlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

KORUMASIZ GÖRÜLDÜ

Mitinge katılan Pezeşkiyan'ın, korumasız olduğu ve herhangi bir önlem almadan vatandaşların arasında yürüdüğü görüldü.

Trump'ın tehdit dolu açıklamalarına rağmen Pezeşkiyan, uzun süre miting alanından ayrılmadı.

MEYDANDAKİ DİĞER İSİM ARAKÇİ OLDU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’daki Kudüs Günü Yürüyüşü’ne katılan Arakçi, burada AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Petrol fiyatlarının şu anda çok yükseldiğini vurgulayan Arakçi, "Bölgedeki ABD ve İsrail’in politikaları göz önüne alındığında, fiyatların gelecekte de artmaya devam etmesi muhtemel görünüyor." dedi.

Bunun sorumlusunun “bölgeyi felakete sürükleyenler” olduğunu ifade ederek ABD ve İsrail’e işaret eden Arakçi, “bunun hesabını bu ülkelerin vermesi gerektiğini” belirtti.

İsrail ve ABD’nin saldırılarına rağmen “Halkımız milyonlarca kişiyle sokaklarda” diyen Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece Tahran’da değil tüm şehirlerde İslam Cumhuriyeti, Kudüs, Filistin ve yıllardır savunduğumuz tüm idealleri destek konusundaki kararlılığını gösterdi. İnşallah bu güç ve kararlılıkla devam edeceğiz ve düşmanlarımız, İran halkının gücünü kabul etmek zorunda kalacak."

BUGÜNE KADAR YAŞANANLAR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

MİTİNG ALANI DOLDU

İran'da "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında başkent Tahran'da bir araya gelen binlerce kişi, yürüyüş düzenledi. Ellerinde eski İran lideri Ali Hamaney, yeni lider Mücteba Hamaney ve İran bayrakları taşıyan katılımcılar, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.