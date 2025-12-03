Abone ol: Google News

ABD'de içki dükkanına giren rakun sarhoş olup sızdı

Virginia eyaletinde kapalı bir içki dükkanına giren rakun önce sarhoş oldu, içeriyi altüst ettikten sonra da dükkanın tuvaletinde sızdı.

Yayınlama Tarihi: 03.12.2025 14:38
  • Virginia'da bir rakun, kapalı bir içki dükkanına girerek sarhoş olup içeriyi altüst etti.
  • Dükkan çalışanı, rakunu sabah tuvalette uyurken buldu ve olay fotoğrafları medyada ilgi çekti.
  • Sağlık kontrolü yapılan rakun, ayıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Amerika'da sinsilikleri ve sorun çıkarmaları ile ünlü olan rakunlar namlarını koruyor. 

Virginia eyaletinde yaygın olarak bulunan rakunlardan biri, yaptığı haylazlık ile yerel gündem oldu. 

İçki dükkanına giren rakun önce sarhoş oldu, ardından da alkolden sızdı. 

RAKUN SARHOŞ OLDU

Yere döktüğü içkileri içerek kafayı bulduğu tahmin edilen rakun, kontrolden çıktı. 

Ortalığı birbirine katan rakun dükkanda şişeleri parçaladı, tavan döşemesini çökertti ve her tarafa içkiler döktü.

Dükkan çalışanı sabah işe geldiğinde rakunu tuvalette, fayansta sızmış uyur halde buldu.

Olay yerinin fotoğrafları medyada dikkat çekti. 

HAYVAN KONTROL MEMURU MÜDAHALE ETTİ

Yerel hayvan kontrolünde çalışan Memur Samantha Martin, "Rakunları severim. Komik küçük canlılar. Hayvan tavan döşemelerinden düşmüş ve sonrasında her şeyi içip tamamen çılgına dönmüş." yorumlarını yaptı. 

CBS news haberinde, hayvan barınağına götürülen rakunun ayıldıktan ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı yazıyordu. 

Yerel hayvan kontrol ofisi olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımında esprili bir dil ile "İçki dükkanını dağıtan şüpheli, yetkililer tarafından yakalandı." ifadelerine yer verdi. 

