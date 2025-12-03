ABD'de içki dükkanına giren rakun sarhoş olup sızdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerika'da sinsilikleri ve sorun çıkarmaları ile ünlü olan rakunlar namlarını koruyor.

Virginia eyaletinde yaygın olarak bulunan rakunlardan biri, yaptığı haylazlık ile yerel gündem oldu.

İçki dükkanına giren rakun önce sarhoş oldu, ardından da alkolden sızdı.

RAKUN SARHOŞ OLDU

Yere döktüğü içkileri içerek kafayı bulduğu tahmin edilen rakun, kontrolden çıktı.

Ortalığı birbirine katan rakun dükkanda şişeleri parçaladı, tavan döşemesini çökertti ve her tarafa içkiler döktü.

Dükkan çalışanı sabah işe geldiğinde rakunu tuvalette, fayansta sızmış uyur halde buldu.

Olay yerinin fotoğrafları medyada dikkat çekti.

HAYVAN KONTROL MEMURU MÜDAHALE ETTİ

Yerel hayvan kontrolünde çalışan Memur Samantha Martin, "Rakunları severim. Komik küçük canlılar. Hayvan tavan döşemelerinden düşmüş ve sonrasında her şeyi içip tamamen çılgına dönmüş." yorumlarını yaptı.

CBS news haberinde, hayvan barınağına götürülen rakunun ayıldıktan ve sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı yazıyordu.

Yerel hayvan kontrol ofisi olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımında esprili bir dil ile "İçki dükkanını dağıtan şüpheli, yetkililer tarafından yakalandı." ifadelerine yer verdi.