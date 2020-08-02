ABD’de ilk yüz nakilli Connie Culp, hayatını kaybetti

2004 yılında kocası tarafından vurulan Connie Culp, zarar gören yüzü için 2008'de 22 saatlik ameliyat geçirdi.

ABD’de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Connie Culp yaşamını yitirdi.

Ohio eyaletinde bulunan ve 2008’deki yüz naklinin gerçekleştirildiği Cleveland Clinic, ABD’de yüz nakli geçiren ilk kişi olan Connie Culp’un 57 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Culp’ın çarşamba günü geçirdiği, yüz nakliyle ilgili olmayan bir enfeksiyondan kaynaklanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

KOCASI TARAFINDAN VURULDU

Culp'in, 2004 yılında kocası tarafından vurulduktan sonra yüzünün orta kısmı zarar görmüştü.

Bunun sonucunda kocası 7 yıl hapis cezasına çarptırılırken; 2 çocuk annesi olan Culp, kısmen kör kalmış, koku alamaz ve konuşamaz hale gelmişti.

Ayrıca Culp, nefes alabilmek için boynunda cerrahi açıklığa ihtiyaç duymuştu.

22 SAATLİK AMELİYAT

Culp, 2008’in aralık ayında bir donörün yüzünün şekillendirildiği ve kendisine uygun hale getirildiği Doktor Maria Siemionow liderliğinde 22 saatlik bir nakil ameliyatı geçirdi.

Doktorlar dokuları, kemikleri, kasları ve kan damarlarını, sinir greftlerini, arterleri ve damarları başarılı bir şekilde bağlayarak, Culp’un yüzünün eksik kısımlarını doldurdu.

YÜZ NAKLİ YAPILDI

Bu nakil ameliyatının ülkedeki ilk, neredeyse tamamen yüz nakli ameliyatı olduğu ifade edilirken, Culp’ın tedavisine dahil olan doktorların, ameliyatın kozmetik olmadığını, yüzün temel fonksiyonlarını geri kazandıran bir ameliyat olduğunu vurguladığı belirtildi.

Ameliyatıyla ilgili medyaya konuşan Culp, yüz nakli nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Şimdi koku alabiliyorum. Et yiyebiliyorum, neredeyse herhangi bir katı gıdayı yiyebiliyorum. Yani her şey daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.